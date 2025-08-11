UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Не на Аляску? Трамп заявив, що поїде в Росію для зустрічі з Путіним

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп планує в п'ятницю, 15 серпня, полетіти в Росію, щоб зустрітися там із диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента США Дональда Трампа.

"Знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним. У п'ятницю я їду в Росію", - заявив він.

Американський лідер не розкрив додаткових деталей про те, де саме відбудеться його зустріч із Путіним.

Зустрічі на Алясці не буде?

Нагадаємо, чутки про можливу зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна почали ширитися після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф поїхав до Москви і зустрівся там із главою Кремля.

Під час зустрічі вони обговорювали можливість завершення війни Росії проти України.

Уже в ніч на 9 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.

Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп