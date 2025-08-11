Не на Аляску? Трамп заявил, что поедет в Россию для встречи с Путиным

Встречи на Аляске не будет?

Напомним, слухи о возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина начали распространяться после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф поехал в Москву и встретился там с главой Кремля.

В ходе встречи они обсуждали возможность завершения войны России против Украины.

Уже в ночь на 9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

В Кремле такую информацию подтвердили. В частности, помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.