На Аляске разбился вертолет: погибли пять человек

В американском штате Аляска упал вертолет Eurocopter AS50. В результате катастрофы погибли пять человек.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, авиакатастрофа произошла вечером около 18:30 по местному времени рядом с городом Бьютт.
Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали.
О причинах авиакатастрофы не сообщается.
Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование.
На днях в Чехии во время тренировочного полета у легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС республики отлетела крышка кабины. Экипаж самолета среагировал на это происшествие согласно инструкции.
Также напомним, в декабре прошлого года в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.
Кроме того, в Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.