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На Аляске разбился вертолет: погибли пять человек

Автор: Даша Харченко

В американском штате Аляска упал вертолет Eurocopter AS50. В результате катастрофы погибли пять человек.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, авиакатастрофа произошла вечером около 18:30 по местному времени рядом с городом Бьютт.

Прибывшие на место спасатели нашли тела пяти жертв. Один человек получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

О причинах авиакатастрофы не сообщается.

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование.

На днях в Чехии во время тренировочного полета у легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС республики отлетела крышка кабины. Экипаж самолета среагировал на это происшествие согласно инструкции.

Также напомним, в декабре прошлого года в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.

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Новости Украины авиакатастрофаАляска
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