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Боевой самолет ВВС Чехии "потерял" часть кабины во время полета

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 04:50
Боевой самолет ВВС Чехии "потерял" часть кабины во время полета Фото: штурмовик (Milan Nykodym)
Автор: Артур Родивилов

В Чехии во время тренировочного полета у легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС республики отлетела крышка кабины. Экипаж самолета среагировал на это происшествие согласно инструкции.

Об этом сообщила представитель чешского генштаба Магдалена Дворжакова, передает Idnes.

По словам Дворжаковой, пилоты снизили высоту полета штурмовика, после чего он совершил успешную посадку на своем аэродроме.

Представитель генштаба сообщила, что крышка кабины была обнаружена в поле. Она отметила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Дворжакова также рассказала, что в настоящий момент причины случившегося изучает комиссия, состоящая из специалистов ВВС, Минобороны и сотрудников завода-производителя Aero Vodochody. Полеты самолетов L-159 из-за ЧП были приостановлены.

Напомним, в декабре прошлого года в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.

Добавим, что в конце января на Кубе потерпел крушения военный вертолет. В результате аварии погибли пять человек, которые находились на борту.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.

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