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В ЮАР в результате падения медицинского вертолета погибли пять человек

Пятница 22 января 2021 11:39
В ЮАР в результате падения медицинского вертолета погибли пять человек
Фото: вертолет (twitter com Netcare911)
Автор: Андрей Козловский

В Южно-Африканской Республике упал вертолет воздушной медицинской помощи Netcare 1. В результате инцидента погибли пятеро медиков.

Об этом сообщает Xinhua.

"Мы очень расстроены и выражаем глубочайшие соболезнования родственникам и близким наших коллег на борту воздушной медицинской помощи Netcare 1, которая транспортировала пилота и четырех медиков, когда потерпела крушение вблизи Бергвиля", - сказал исполнительный директор компании Netcare Крейг Гріндель.

Он также добавил, что вертолет должен был забрать пациентов в провинции Квазулу-Натал, но попал в аварию. Детали инцидента пока неизвестны, но свидетели говорят, что вертолет перед падением взорвался.

Напомним, в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Погибли трое военнослужащих.

Также РБК-Украина писало, что в Альпах во французском департаменте Савоя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей.

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