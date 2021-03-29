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На Алясці розбився вертоліт: загинули п'ять людей

Автор: Даша Харченко

В американському штаті Аляска впав вертоліт Eurocopter AS50. В результаті катастрофи загинули п'ять осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, авіакатастрофа сталася ввечері близько 18:30 за місцевим часом поряд з містом Бьютт.

Прибулі на місце рятувальники знайшли тіла п'яти жертв. Один чоловік отримав важкі травми, його госпіталізували.

Про причини авіакатастрофи не повідомляється.

Національна рада з безпеки на транспорті США почала розслідування.

Днями у Чехії під час тренувального польоту у легкого багатоцільового двомісного штурмовика L-159 ВПС республіки відлетіла кришка кабіни. Екіпаж літака зреагував на цю подію відповідно до інструкції.

Також нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.

Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. В результаті інциденту загинули п'ятеро медиків.

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Новини України авиакатастрофаАляска
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