Альтернативи не існує. НАТО посилить дронами свої війська на східному фланзі

НАТО анонсувало завершення інтеграції безпілотників до складу своїх військ, які дислоковані на східних рубежах. Це має відбутися до середини 2026 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив представник командування альянсу з трансформації Костянтин-Адріан Чолпоня, якого цитує Euractiv.
За його словами, за відсутності такої інтеграції війська НАТО зіткнуться з "коктейлем смертоносних атак безпілотників".
"Альтернативи інтеграції дронів не існує. Перші результати очікуються до наступного саміту НАТО (в Анкарі в липні 2026 року - ред.)", - зазначив він.
Крім цього, керівництво Альянсу запланувало перетворити безпілотники на "системну складову" протиповітряної оборони.
Особлива увага має бути приділена цьому напрямку в межах реалізації операції "Східний вартовий", метою якої є протидія безпілотникам, що діють у повітряному просторі блоку.
Водночас Чолпоня нічого не сказав про те, звідки може взятися загроза масованих ударів безпілотників.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що РФ може стати реальною загрозою для НАТО ще до 2036 року. Це крайній термін готовності, який вказують західні військові аналітики.
Російські диверсії та шпигунська діяльність демонструють підготовку до можливої війни з Альянсом.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити "стіну дронів" для захисту від ворожих дронів. ЄС вважає, що розширення системи захисту від безпілотників має відбутися дуже швидко, з огляду на порушення повітряного простору кількох країн.
Зазначимо, з 27 жовтня по 7 листопада в Латвії, а також віртуально - в декількох країнах НАТО, проводиться найбільший експеримент з дослідження та випробування нових оборонних технологій.