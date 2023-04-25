Альтернативи членству немає. Україна очікує "графік вступу" в НАТО, - Кулеба

Глава МЗС назвав вступ Фінляндії до НАТО "зсувом тектонічних плит європейської безпеки". Проте, на його думку, цей процес не буде завершений, поки Україна не приєднається до альянсу.

Кулеба наголосив, що російське вторгнення в Україну почало руйнувати безпековий порядок у Європі, який сформувався після Другої світової війни. Тому наразі ставки високі не лише для України, але й для ЄС.

"Для цього потрібно визнати неминуче: Україна вступить до НАТО і це станеться радше швидше, ніж пізніше. Альянсу час облишити пошук виправдань та розпочати процес, який завершиться вступом України. Це продемонструє Путіну, що він уже зазнав невдачі, і змусить його вгамувати амбіції", - зазначив міністр.

Він заявив, що Україна, захищаючи свою незалежність, продемонструвала, що більш ніж готова до вступу в НАТО. Кулеба закликав партнерів відійти від невизначеності та ухвалити політичне рішення, яке або визначить графік вступу України безпосередньо на саміті у Вільнюсі, або зобов’яже представити його до кінця 2023 року.

"Нині нам потрібне чітке письмове зобов’язання від союзників, яке визначить шлях до вступу України в НАТО", - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС також закликав відійти від поширеного аргументу, що членство України може "спровокувати Москву". Він нагадав, що позаблоковий статус України не зупинив Путіна від окупації Криму та частини Донбасу.

За словами Кулеби, країни НАТО повинні розглядати Україну не лише як того, хто "є проблемою", але й як перевагу для самого альянсу.