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Альтернативы членству нет. Украина ожидает "график вступления" в НАТО, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не видит и не хочет альтернативы членству в НАТО, поэтому ожидает от саммита в Вильнюсе "график вступления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в статье Foreign Affairs.

Глава МИД назвал вступление Финляндии в НАТО "оползнем тектонических плит европейской безопасности". Однако, по его мнению, этот процесс не будет завершен до тех пор, пока Украина не присоединится к альянсу.

Кулеба подчеркнул, что российское вторжение в Украину начало разрушать порядок безопасности в Европе, сформировавшийся после Второй мировой войны. Поэтому ставки высоки не только для Украины, но и для ЕС.

"Для этого нужно признать неизбежное: Украина вступит в НАТО и это произойдет скорее быстрее, чем позже. Альянсу пора оставить поиск оправданий и начать процесс, который завершится вступлением Украины. Это продемонстрирует Путину, что он уже потерпел неудачу, и заставит его унять амбиции" , - отметил министр.

Он заявил, что Украина, защищая свою независимость, продемонстрировала, что более чем готова к вступлению в НАТО. Кулеба призвал партнеров отойти от неопределенности и принять политическое решение, которое либо определит график вступления Украины непосредственно на саммите в Вильнюсе, либо обяжет его представить до конца 2023 года.

"В настоящее время нам нужно четкое письменное обязательство от союзников, которое определит путь к вступлению Украины в НАТО", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также призвал отойти от распространенного аргумента, что членство Украины может "спровоцировать Москву". Он напомнил, что внеблоковый статус Украины не остановил Путина от оккупации Крыма и части Донбасса.

По словам Кулебы, страны НАТО должны рассматривать Украину не только как "являющегося проблемой", но и как преимущество для самого альянса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, заявил, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

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НАТОДмитрий КулебаМИД Украины