Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Альтернативи не буде. Європа вирішила працювати з мирним планом США, - Стармер

Фото: Кір Стармер, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали США. Власний план розробляти не планується.

Як передає РБК-Україна, про це під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".

"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.

За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.

Чутки про мирний план Європи

Нагадаємо, 23 листопада західні ЗМІ написали про те, що країни Європи розробили власний мирний план для завершення війни в Україні.

Це сталося після того, як США оголосили про створення мирного плану, який складається з 28 пунктів, і представили його українським чиновникам у Києві.

Згідно з чутками, європейські країни запропонували, щоб питання територій обговорювалося виключно на підставі поточної лінії фронту. США ж пропонували передати Донецьку і Луганську область під контроль Росії.

Також європейський план передбачав повне припинення вогню - в небі, на суші і на морі, щоб потім почати переговори між Києвом і Москвою.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що європейський план, який з'явився у ЗМІ, Росії "не підходить".

