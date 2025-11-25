Альтернативи не буде. Європа вирішила працювати з мирним планом США, - Стармер

Європа працюватиме над мирним планом, який ініціювали США. Власний план розробляти не планується.
Як передає РБК-Україна, про це під час виступу в Палаті громад заявив прем'єр Британії Кір Стармер.
Стармер розповів, що на саміті "Великої двадцятки", який відбувся в ПАР 20-21 листопада, була інтенсивна дискусія щодо мирного плану США за участю "низки ключових союзників" - Франції та Німеччини, а також основних союзників із "коаліції рішучих".
"Було досягнуто твердого консенсусу про те, що ми маємо працювати з наявним текстом, хоча деякі його частини є неприйнятними, але інші частини є суттєвими, а не з іншим текстом", - звернув увагу прем'єр.
За його словами, саме такий процес відбувався в Женеві під час зустрічі української та американської делегацій.
Нагадаємо, 23 листопада західні ЗМІ написали про те, що країни Європи розробили власний мирний план для завершення війни в Україні.
Це сталося після того, як США оголосили про створення мирного плану, який складається з 28 пунктів, і представили його українським чиновникам у Києві.
Згідно з чутками, європейські країни запропонували, щоб питання територій обговорювалося виключно на підставі поточної лінії фронту. США ж пропонували передати Донецьку і Луганську область під контроль Росії.
Також європейський план передбачав повне припинення вогню - в небі, на суші і на морі, щоб потім почати переговори між Києвом і Москвою.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що європейський план, який з'явився у ЗМІ, Росії "не підходить".