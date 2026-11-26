Зазначається, що цей комплекс, який займає площу 20 тисяч кв. м, і має виробничу потужність до 500 супутників на рік, і є найбільшим підприємством із виробництва супутників у Європі та третім за величиною у світі.

За задумом компанії він сприятиме зміцненню європейської автономії в космічній сфері, зокрема завдяки участі у виготовленні 264 супутників для IRIS² - майбутньої європейської мережі захищеного супутникового зв’язку. Цей проект реалізується в межах контракту, загальна вартість якого оцінюється в 2,4 млрд євро.

Що відомо про IRIS²

IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) - це багатоорбітальна супутникова система зв’язку Європейського Союзу, покликана забезпечити захищений і незалежний зв’язок для державних структур, оборони та комерційних користувачів.

Нова система повинна зменшити залежність ЄС від іноземних супутникових мереж, зокрема Starlink, усунути "мертві зони" зв’язку та посилити цифрову й безпекову автономію. Серед ключових напрямів нової системи - урядовий і оборонний зв’язок, кризове реагування, захист критичної інфраструктури, а також комерційний інтернет для бізнесу та віддалених регіонів.