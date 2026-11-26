Король Бельгії Філіп урочисто відкрив "Мегафабрику" компанії Aerospacelab у Марсінеллі, яка вироблятиме супутники системи зв'язку IRIS².
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бельгійської монархії.
Зазначається, що цей комплекс, який займає площу 20 тисяч кв. м, і має виробничу потужність до 500 супутників на рік, і є найбільшим підприємством із виробництва супутників у Європі та третім за величиною у світі.
За задумом компанії він сприятиме зміцненню європейської автономії в космічній сфері, зокрема завдяки участі у виготовленні 264 супутників для IRIS² - майбутньої європейської мережі захищеного супутникового зв’язку. Цей проект реалізується в межах контракту, загальна вартість якого оцінюється в 2,4 млрд євро.
IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) - це багатоорбітальна супутникова система зв’язку Європейського Союзу, покликана забезпечити захищений і незалежний зв’язок для державних структур, оборони та комерційних користувачів.
Нова система повинна зменшити залежність ЄС від іноземних супутникових мереж, зокрема Starlink, усунути "мертві зони" зв’язку та посилити цифрову й безпекову автономію. Серед ключових напрямів нової системи - урядовий і оборонний зв’язок, кризове реагування, захист критичної інфраструктури, а також комерційний інтернет для бізнесу та віддалених регіонів.
Раніше повідомлялось, що Росія буде продовжувати спроби розгорнути власну систему супутникового зв'язку на кшталт Starlink, однак для реалізації цього проекту, ймовірно, знадобиться більше часу, ніж росіяни планували.