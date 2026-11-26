Отмечается, что этот комплекс занимает площадь 20 тысяч кв. м, и имеет производственную мощность до 500 спутников в год и является крупнейшим предприятием по производству спутников в Европе и третьим по величине в мире.

По замыслу компании он будет способствовать укреплению европейской автономии в космической сфере, в частности, благодаря участию в изготовлении 264 спутников для IRIS² - будущей европейской сети защищенной спутниковой связи. Этот проект реализуется в рамках контракта, общая стоимость которого оценивается в 2,4 млрд. евро.

Что известно об IRIS²

IRIS² - это многоорбитальная спутниковая система связи Европейского Союза, призванная обеспечить защищенную и независимую связь для государственных структур, обороны и коммерческих пользователей.

Новая система должна уменьшить зависимость ЕС от иностранных спутниковых сетей, в частности Starlink, устранить "мертвые зоны" связи и усилить цифровую и автономию безопасности. Среди ключевых направлений новой системы – правительственная и оборонная связь, кризисное реагирование, защита критической инфраструктуры, а также коммерческий интернет для бизнеса и отдаленных регионов.