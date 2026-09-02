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Альтернатива метро. У Києві запускають автобус від "Лісової" до Палацу спорту

16:34 02.09.2026 Ср
2 хв
Якими вулицями проїжджатиме новий автобус?
aimg Іван Носальський
Альтернатива метро. У Києві запускають автобус від "Лісової" до Палацу спорту Ілюстративне фото: у Києві запустять новий автобус (Getty Images)
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У Києві з 3 вересня курсуватиме автобус № 1М за маршрутом "Палац спорту - станція метро "Лісова". Таке рішення ухвалили на тлі транспортного колапсу через постійні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Як зазначили в КМДА, маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки червоної "гілки" метро і забезпечуватиме додаткове сполучення між правим та лівим берегами.

У години пік на лінії працюватимуть 12 автобусів. Схема руху проходитиме через центр столиці, міст Метро та Броварський проспект.

Зокрема, автобуси будуть їхати через такі вулиці:

  • На правому березі та в центрі: вул. Еспланадна, вул. Рогнідинська, вул. Шота Руставелі, вул. Басейна, вул. Мечникова, Кловський узвіз, Кріпосний провулок, вул. Михайла Грушевського, вул. Князів Острозьких, вул. Генерала Алмазова, вул. Старонаводницька, Наводницька площа, бульв. Миколи Міхновського та Набережне шосе;
  • Мостовий перехід: міст Метро;
  • На лівому березі: Броварський проспект, вул. Раїси Окіпної, площа Сергія Набоки, вул. Євгена Сверстюка, проспект Георгія Нарбута, вул. Андрія Малишка, вул. Гетьмана Павла Полуботка, шляхопровід над Броварським проспектом та вул. Кіото.

У міській адміністрації наголошують, що маршрут № 1М є лише тимчасовим та додатковим сполученням. Він не є повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену.

Альтернативні маршрути між берегами

Пасажирам нагадують, що дістатися одного берега Дніпра на інший можна й іншими видами наземного транспорту.

Між берегами вже курсує низка регулярних напрямів:

  • тролейбуси: № 29, 30, 31, 43, 47, 50;
  • автобуси: № 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118.

Тривоги у Києві

Нагадаємо, останнім часом у Києві щодня оголошують близько 10 повітряних тривог. Це з безперервними атаками реактивних безпілотників.

Через загрозу ударів метро по "червоній" гілці курсує лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Через це велика кількість людей з лівого берега не можуть дістатися правого берега.

Кабмін вже запропонував кілька рішень, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах постійних тривог.

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Київ Метро Повітряна тривога
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