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Альтернатива метро. В Киеве запускают автобус от "Лесной" до Дворца спорта

16:34 02.09.2026 Ср
2 мин
По каким улицам будет проезжать новый автобус?
aimg Иван Носальский
Альтернатива метро. В Киеве запускают автобус от "Лесной" до Дворца спорта Иллюстративное фото: в Киеве запустят новый автобус (Getty Images)
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В Киеве с 3 сентября будет курсировать автобус № 1М по маршруту "Дворец спорта - станция метро "Лесная". Такое решение приняли на фоне транспортного коллапса из-за постоянных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как отметили в КГГА, маршрут будет проходит вдоль наземного участка красной "ветки" метро и будет обеспечивать дополнительное сообщение между правым и левым берегами.

В часы пик на линии будут работать 12 автобусов. Схема движения будет проходить через центр столицы, мост Метро и Броварской проспект.

В частности, автобусы будут ехать через следующие улицы:

  • На правом берегу и в центре: ул. Эспланадная, ул. Рогнединская, ул. Шота Руставели, ул. Бассейная, ул. Мечникова, Кловский спуск, Крепостной переулок, ул. Михаила Грушевского, ул. Княжеств Острожских, ул. Генерала Алмазова, ул. Старонаводницкая, Наводницкая площадь, бульв. Николая Михновского и Набережное шоссе;
  • Мостовой переход: мост Метро;
  • На левом берегу: Броварской проспект, ул. Раисы Окипной, площадь Сергея Набоки, ул. Евгения Сверстюка, проспект Георгия Нарбута, ул. Андрея Малышко, ул. Гетмана Павла Полуботка, путепровод над Броварским проспектом и ул. Киото.

В городской администрации подчеркивают, что маршрут № 1М является лишь временным и дополнительным сообщением. Он не является полноценной заменой работы наземного участка метрополитена.

Альтернативные маршруты между берегами

Пассажирам напоминают, что добраться с одного берега Днепра на другой можно и другими видами наземного транспорта.

Между берегами уже курсирует ряд регулярных направлений:

  • троллейбусы: № 29, 30, 31, 43, 47, 50;
  • автобусы: № 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118.

Тревоги в Киеве

Напомним, в последнее время в Киеве каждый день объявляют около 10 воздушных тревог. Это связано с непрерывными атаками реактивных беспилотников.

Из-за угрозы ударов метро по "красной" ветке курсирует только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Из-за этого большое количество людей с левого берега не могут добраться на правый берег.

Кабмин уже предложил несколько решений, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях постоянных тревог.

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