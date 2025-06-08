"Альтернатив немає": Зеленський назвав країну, чиї санкції можуть вплинути на Росію

Ключову роль у тиску на Росію мають відіграти Сполучені Штати. Лише їхні санкції можуть мати реальний вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News .

"Ми підтримуємо пропозиції, які ідуть від США про припинення війни, про закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити. Про зустрічі в будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці - ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами й росіяни. Росіяни цього не хочуть. Іноді альтернативи немає", - наголосив президент.

Він зауважив, що наразі тільки росіяни не хочуть закінчити війну в Україні.

"Тут тільки росіяни не хочуть закінчити війну. Тут все одно хто хоче санкції накласти на росіян, вони не будуть працювати, тут Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернатив. Не в першому питанні, не в другому", - додав Зеленський.