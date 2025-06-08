ua en ru
Вс, 08 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Альтернатив нет": Зеленский назвал страну, чьи санкции могут повлиять на Россию

Украина, Воскресенье 08 июня 2025 18:21
UA EN RU
"Альтернатив нет": Зеленский назвал страну, чьи санкции могут повлиять на Россию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Ключевую роль в давлении на Россию должны сыграть Соединенные Штаты. Только их санкции могут иметь реальное влияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью ABC News.

"Мы поддерживаем предложения, которые идут от США о прекращении войны, об окончании войны, о любых форматах, которые могут нас приблизить. О встречах в любых форматах, что на техническом уровне, на уровне лидеров, в любом месте - мы все это делаем. Здесь не надо искать баланс между нами и россиянами. Россияне этого не хотят. Иногда альтернативы нет", - подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас только россияне не хотят закончить войну в Украине.

"Здесь только россияне не хотят закончить войну. Здесь все равно кто хочет санкции наложить на россиян, они не будут работать, здесь Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернатив. Не в первом вопросе, не во втором", - добавил Зеленский.

США обдумывают санкции против РФ

Напомним, что президент США Дональд Трамп ответил, при каком условии введет новые санкции против РФ.

Заметим также, что, по данным The Wall Street Journal, администрацию Трампа не устраивает законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма в нынешнем виде.

В частности, из-за опасений, что столь жесткие санкции могут помешать цели президента США по восстановлению отношений с РФ.

Речь идет о законопроекте, который анонсировал Грэм. На днях сенатор внес в Конгресс законопроект о жестких санкциях против России.

Как сообщалось, Грэму предлагали, чтобы американский лидер сам решил, против кого вводить санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк
Россия заявила о "наступлении на Днепропетровщину": Генштаб опроверг российский фейк
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам