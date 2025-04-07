Альтернатив багато. Експерт пояснив, як Україна може бити по Росії

Україна має не втрачати темп і продовжувати бити по Росії. Варіантів для ударів по території РФ є чимало, навіть без енергетичних об'єктів.

"Що повинна робити Україна? Укріпити стосунки всередині Європи, вимагати знову-таки гроші, ну і довбати по території Росії. Якщо зараз теоретично є якесь там нафтове перемир'я і так далі, те що Україна не хоче порушувати. Якщо по нафті не можна, то там завод, там в Саратовській області, який оптоволокно виробляв", - розповів Загородній.

За його словами, Росія велика, а ППО все знаходиться в Москві. Тому є багато альтернатив, куди українцям можна бити по Росії.

"Нам є куди діставати, куди бити по підприємствах, по оборонці. І довбати, і довбати по Росії, нарощувати свій потенціал. Можливо, що під осінь в Україні підійде питання до Росії, або ви, як ви говорили, "забираєте монатки" з нашої території взагалі, або ваша газотранспортна система просто припиняє жити, і спробуйте тепер замерзаючим росіянам пояснити про велич і так далі", - додав експерт.

Він пояснив, що не вірить у бунти росіяни через зростання цін на їжу чи через те, що влада забиратиме вклади населення. Зовсім інше - коли росіяни почнуть мерзнути.

"Не вірю, що навіть через дефіцит буде (бунт - ред.). А от якщо почнуть вони мерзнути - це інше питання. Якось про велич, знаєте, щось телевізор не працює, коли у тебе батареї не працюють при мінус 20", - додав Загородній.

Тому він підкреслив, що можливості України для ударів нарощуються, ракети з'являються, і "багато чого цікавого буде з'являтися". І зараз вкрай важливо не втрачати темп.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, що під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін погодилися на енергетичне перемир'я. Воно передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі сторін.

Пізніше на зустрічах у Саудівській Аравії команди України і США, а також окремо США і Росія обговорювали безпеку у Чорному морі. Це передбачало забезпечення безпеки цивільного судноплавства.