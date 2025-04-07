Альтернатив много. Эксперт объяснил, как Украина может бить по России
Украина должна не терять темп и продолжать бить по России. Вариантов для ударов по территории РФ есть немало, даже без энергетических объектов.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
"Что должна делать Украина? Укрепить отношения внутри Европы, требовать опять-таки деньги, ну и долбить по территории России. Если сейчас теоретически есть какое-то там нефтяное перемирие и так далее, то что Украина не хочет нарушать. Если по нефти нельзя, то там завод, там в Саратовской области, который оптоволокно производил", - рассказал Загородний.
По его словам, Россия большая, а ПВО все находится в Москве. Поэтому есть много альтернатив, куда украинцам можно бить по России.
"Нам есть куда доставать, куда бить по предприятиям, по оборонке. И долбить, и долбить по России, наращивать свой потенциал. Возможно, что под осень в Украине подойдет вопрос к России, или вы, как вы говорили, "забираете монатки" с нашей территории вообще, или ваша газотранспортная система просто прекращает жить, и попробуйте теперь замерзающим россиянам объяснить о величии и так далее", - добавил эксперт.
Он пояснил, что не верит в бунты россияне из-за роста цен на еду или из-за того, что власть будет забирать вклады населения. Совсем другое - когда россияне начнут мерзнуть.
"Не верю, что даже из-за дефицита будет (бунт - ред.). А вот если начнут они мерзнуть - это другой вопрос. Как-то о величии, знаете, что-то телевизор не работает, когда у тебя батареи не работают при минус 20", - добавил Загородний.
Поэтому он подчеркнул, что возможности Украины для ударов наращиваются, ракеты появляются, и "много чего интересного будет появляться". И сейчас крайне важно не терять темп.
Перемирие между Украиной и РФ
Напомним, что во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились на энергетическое перемирие. Оно предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторон.
Позже на встречах в Саудовской Аравии команды Украины и США, а также отдельно США и Россия обсуждали безопасность в Черном море. Это предусматривало обеспечение безопасности гражданского судоходства.
Украина согласилась на обсужденные с США договоренности, но Россия выдвигает требования. Хотя Москва и утверждает, что придерживается энергетического перемирия, в марте армия РФ атаковала энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях. При этом Россия обвиняет Украину в нарушении перемирия.
Впрочем, в Офисе президента отмечали, что Украина считает энергетическое перемирие действующим.
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