UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Альпін" та "Альфа Таурі" закрили позиції других пілотів на сезон-2023

Фото: П'єр Гаслі змінить "Альфа Таурі" на "Альпін" (facebook.com/alphataurif1)
Автор: Антон Федорців

Французький гонщик П'єр Гаслі вирішив змінити "Альфа Таурі" на "Альпін" у новому сезоні та подарував шанс закріпитися у Формулі-1 Ніку де Врізу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Обидві стайні одночасно оголосили новини щодо кар'єри 26-річного француза. Він домовився про багаторічний контракт із єдиною командою з батьківщини в Королівських автоперегонах.

На сезон-2023 "Альпін" матиме французький склад пілотів. Разом із Гаслі продовжить виступи в стайні Естебан Окон. Гонщики-ровесники знайомі з дитинства та пройшли шлях від дружби до конкуренції, а потім – і ворожнечі.

Натомість місце Гаслі в "Альфа Таурі" дісталося де Врізу. Нідерландець сенсаційно виступив на Гран-прі Італії цьогоріч, замінивши за кермом "Вільямса" Албона. Де Вріз із першої спроби пройшов до другого сегменту кваліфікації та фінішував 9-м у гонці.

Тепер у паддоку лише дві команди не підтвердили остаточні варіанти двійки пілотів на наступний сезон – "Хаас" і "Вільямс". Претендентом на обидві вакансії нещодавно став Мік Шумахер, який розпочав переговори з "Хаасом", але у випадку зриву співпраці перейде в легендарну стайню.

До слова, раніше Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії в Сузуці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1