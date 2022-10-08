"Альпин" и "Альфа Таури" закрыли позиции вторых пилотов на сезон-2023

Обе конюшни одновременно объявили новости о карьере 26-летнего француза. Он договорился о многолетнем контракте с единственной командой с родины в Королевских автогонках.

На сезон-2023 "Альпин" получит французский состав пилотов. Вместе с Гасли продолжит выступления в конюшне Эстебан Окон. Гонщики-сверстники знакомы с детства и прошли путь от дружбы до конкуренции, а затем и вражды.

В свою очередь место Гасли в "Альфа Таури" досталось де Вризу. Нидерландец сенсационно выступил на Гран-при Италии в этом году, заменив за рулем "Уильямса" Албона. Де Вриз с первой попытки прошел во второй сегмент квалификации и финишировал 9-м в гонке.

Теперь в поддоке только две команды не подтвердили окончательные варианты двойки пилотов на следующий сезон – "Хаас" и "Уильямс". Претендентом на обе вакансии недавно стал Мик Шумахер, начавший переговоры с "Хаасом", но в случае срыва сотрудничества перейдет в легендарную конюшню.