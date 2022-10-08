Ферстаппен у межах десятої секунди випередив обидві "Феррарі" в кваліфікації Сузуки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

Нідерландець проїхав найшвидше коло на культовому автодромі в японській Сузуці. У фінальній частині кваліфікації він показав час 1:29.304 на шинах "софт".

Після першого сегменту з боротьби вибули Латіфі ("Вільямс"), Стролл ("Астон Мартін"), Магнуссен ("Хаас"), Гаслі ("Альфа Таурі") та Албон ("Вільямс"). Натомість у другому припинили виступи Шумахер ("Хаас"), Чжоу ("Альфа Ромео"), Цунода ("Альфа Таурі"), Боттас ("Альфа Ромео") та Даніель Ріккардо ("Макларен").

Третій сегмент розпочався зі швидкого кола Ферстаппена. Проте, далі стався прикрий епізод, коли при прогріві гуми лідер сезону ледь не в'їхав у Норріса. Пілот "Макларена" якраз позаду розігнався для початку своєї спроби. Стюарди ще винесуть рішення щодо цього епізоду.

Тим часом у других спробах пілоти "Феррарі" додали в швидкості та всерйоз претендували на поул. Та, зрештою, і Леклер, і Сайнс не змогли дотягнутися до Ферстаппена, програвши 0.010 та 0.054 секунди відповідно.

Гран-прі Японії відбудеться в неділю, 9 жовтня. Старт гонки – о 8:00 за київським часом.