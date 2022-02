"Альпин" провел презентацию болида на новый сезон.

Команда объявила, что новым руководителем стал Отмар Сафнауэр, ранее работавший в "Астон Мартин".

Также презентовали нового спонсора, компанию BWT, которая занимается очисткой питьевой воды.

По желанию спонсора к основным цветам болида был добавлен розовый.

One more thing… Why have one livery, when you can have Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu