"Альпін" провів презентацію боліду на новий сезон Формули-1

Команда оголосила, що новим керівником став Отмар Сафнауер, який раніше працював у "Астон Мартін".

Також презентували нового спонсора, компанію BWT, яка займається очищенням питної води.

За бажанням спонсора до основних кольорів боліду було додано рожевий.

One more thing… Why have one livery, when you can have Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu