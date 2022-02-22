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"Альпін" провів презентацію боліду на новий сезон Формули-1

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Париж, Вівторок 22 лютого 2022 12:40
"Альпін" провів презентацію боліду на новий сезон Формули-1 Фото: болід "Альпін" (twitter.com/OconEsteban)
Автор: Андрій Вирва

Команда Формули-1 "Альпін" у Парижі провела презентацію нового боліду, на якому гонщики проїдуть сезон-2022. Також команда представила нове керівництво та спонсорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Альпін".

Команда оголосила, що новим керівником став Отмар Сафнауер, який раніше працював у "Астон Мартін".

Також презентували нового спонсора, компанію BWT, яка займається очищенням питної води.

За бажанням спонсора до основних кольорів боліду було додано рожевий.

Проте, рожевим болід буде лише на перших двох етапах в Бахрейні та Саудівській Аравії.

На всіх інших гран-прі команда буде виступати в традиційних синіх кольорах.

Гонщиками "Альпін" в сезоні-2022 будуть Естебан Окон та Фернандо Алонсо.

В минулому сезоні команда посіла п’яту позицію в Кубку конструкторів.

Фернандо Алонсо зайняв десяте місце в сезоні-2021. Найкращим результатом Фернандо стало третє місце на Гран-прі Катару.

Естебан Окон посів 11-е місце в чемпіонаті. Але на рахунку Естебана перемога на Гран-прі Угорщини.

Нагадаємо, що аутсайдер Формули-1 "Хаас" почав випробування боліда на новий сезон.

До слова, початківці у Королівських автоперегонах можуть прочитати що таке "гравій".

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