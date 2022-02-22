"Альпін" провів презентацію боліду на новий сезон Формули-1

Команда Формули-1 "Альпін" у Парижі провела презентацію нового боліду, на якому гонщики проїдуть сезон-2022. Також команда представила нове керівництво та спонсорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Альпін".

Команда оголосила, що новим керівником став Отмар Сафнауер, який раніше працював у "Астон Мартін".

Також презентували нового спонсора, компанію BWT, яка займається очищенням питної води.

За бажанням спонсора до основних кольорів боліду було додано рожевий.

One more thing… Why have one livery, when you can have Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 21, 2022

Проте, рожевим болід буде лише на перших двох етапах в Бахрейні та Саудівській Аравії.

На всіх інших гран-прі команда буде виступати в традиційних синіх кольорах.

Гонщиками "Альпін" в сезоні-2022 будуть Естебан Окон та Фернандо Алонсо.

В минулому сезоні команда посіла п’яту позицію в Кубку конструкторів.

Фернандо Алонсо зайняв десяте місце в сезоні-2021. Найкращим результатом Фернандо стало третє місце на Гран-прі Катару.

Естебан Окон посів 11-е місце в чемпіонаті. Але на рахунку Естебана перемога на Гран-прі Угорщини.