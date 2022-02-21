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Аутсайдер Формулы-1 начал испытание болида на новый сезон

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Барселона, Понедельник 21 февраля 2022 13:21
Аутсайдер Формулы-1 начал испытание болида на новый сезон Фото: болид команды "Хаас" (twitter.com/HaasF1Team)
Автор: Андрей Вырва

Утром 21 февраля, за два дня до начала предсезонных тестов, команда Хаас показала актуальную версию настоящего автомобиля 2022 года и начала его испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер команды.

Утром в "Хаасе" начали обкатку новой машины на трассе в Барселоне. Первым за руль сел Никита Мазепин. Главная задача – проверить базовую работу систем и решить возможные проблемы в начале зимних тестов.

У "Хааса" арендовали трассу на половину дня, позже обкатку проведут в "Макларен".

Скорее всего, американская команда обкатывает свой болид в рамках съемочного дня. Напомним, что по правилам на этой сессии можно проехать не более 100 километров.

Основными пилотами команды в сезоне-2022 останутся Мик Шумахер и Никита Мазепин.

В сезоне 2021 года команда "Хаас" заняла последнее 10-е место в Кубке конструкторов, не набрав за чемпионат ни одного балла.

Напомним для начинающих, что такое "боксы" в Формуле-1.

В Сильверстоуне "Мерседес" показал новый болид на следующий сезон чемпионата мира.

Добавим, что "Феррари" показала болид на сезон-2022 Формуле-1.

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