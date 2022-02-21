Аутсайдер Формулы-1 начал испытание болида на новый сезон

Утром 21 февраля, за два дня до начала предсезонных тестов, команда Хаас показала актуальную версию настоящего автомобиля 2022 года и начала его испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер команды .

Утром в "Хаасе" начали обкатку новой машины на трассе в Барселоне. Первым за руль сел Никита Мазепин. Главная задача – проверить базовую работу систем и решить возможные проблемы в начале зимних тестов.

And we are GO!



The #VF22 takes to the track for the very first time in Barcelona #HaasF1 pic.twitter.com/SewwEaAjEW — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 21, 2022

У "Хааса" арендовали трассу на половину дня, позже обкатку проведут в "Макларен".

Скорее всего, американская команда обкатывает свой болид в рамках съемочного дня. Напомним, что по правилам на этой сессии можно проехать не более 100 километров.

Основными пилотами команды в сезоне-2022 останутся Мик Шумахер и Никита Мазепин.

Those first few laps



How’d you like our 2022 view? #HaasF1 pic.twitter.com/GCbUrUkyr1 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 21, 2022

В сезоне 2021 года команда "Хаас" заняла последнее 10-е место в Кубке конструкторов, не набрав за чемпионат ни одного балла.