Альперин способствовал возбуждению дел против следователей ГФС, - "Наші гроші"

Одесский бизнесмен Вадим Альперин руководил распространением дискредитационных медийных материалов в отношении следователей ГУ ГФС в Сумской области и инициировал их уголовное преследование. Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде 23 января.

В ноябре 2016 года следователи ГУ ДФС в Сумской области провели обыск на таможенном посту "Столичный" Киевской таможни, в ходе которого было изъято 9 контейнеров с тканью компании "Торгест". По данным следствия, во время декларирования товара служебные лица "Торгест" внесли заведомо ложные сведения относительно товара.

После этого обыска одного из следователей ГУ ГФС в Сумской области лишили возможности продолжать расследование, производство было передано в следственный отдел прокуратуры Сумской области, а в отношении следователя и некоторых должностных лиц ГФС было нарушено уголовное производство по факту совершения им следственных действий по изъятию товара.

Обнаруженные на электронной почте Альперина материалы указывают на то, что именно он инициировал преследование отдельных сотрудников ГУ ДФС в Сумской области.

"На почте Альперина было обнаружено переписку по размещению заказных сюжетов и статей. Так, 22.11.2016 Альперин получил на свою электронную почту и перенаправил на другую почту текст публикации по изъятию контейнеров "Торгест". Того же дня эта публикация появилась на ресурсе, указанном в письме Альперину. Впоследствии Альперин получил отчет о размещении публикации и затраченные на это суммы: 3400 грн и 600 долларов", - заявили в суде.

Напомним, в конце ноября суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста и назначил залог в размере 70 млн гривен. Его задержали после спецоперации на таможне, в результате которой были задержаны более десятка человек, в том числе заместитель председателя Киевской таможни. Действия Альперина квалифицируют как создание преступной организации и уклонения от уплаты налогов.

В начале декабря подозреваемый вышел на свободу из СИЗО.