В "Альпари" оценили влияние выборов на курс гривны к доллару

Президентские выборы 2019 никак не повлияли на курс гривны к доллару, поскольку их результаты не принесли сюрпризов. Об этом один из самых цитируемых финансовых аналитиков Украины и Республики Беларусь Вадим Иосуб рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина, которое будет опубликовано завтра, 24 апреля.

Старший аналитик "Альпари" отметил, что у экономики Украины в целом есть объективные предпосылки для роста, а у гривны - для стабильности.

"Если коротко, то, вполне ожидаемо, никак не повлияли. Второй тур президентских выборов, собственно говоря, как и первый, не принес сюрпризов. Убедительную победу Владимира Зеленского предрекали все социальные опросы. А данные экзит-поллов с высокой точностью совпали с данными этих соцопросов. Что, кстати говоря, свидетельствует об отсутствии серьезных махинаций, явного задействования административного ресурса и т.д. Рынки, в том числе валютные, реагируют на новости, а победа Зеленского новостью не стала, это было ожидаемым событием и курсы валют учитывали его заранее. Ждать дестабилизации валютного рынка не стоит", - рассказал Иосуб.

Он напомнил, что на следующий день после голосования, в понедельник, доллар незначительно снизился к гривне на межбанке и наличном рынке. По сравнению с пятницей он терял около 10 копеек, находясь чуть ниже 27 грн.

Отметим, компания "Альпари", основанная в 1998 году, является крупнейшим форекс-брокером Украины и СНГ, одним из лидеров рынка в мире, предлагающим широкий спектр инструментов и сервисов для интернет-трейдинга и инвестирования. Сегодня компании бренда обслуживают более двух миллионов клиентов из 150 стран мира. В 2018 году торговый оборот международного финансового бренда "Альпари" превысил 1,67 трлн долларов.

Напомним, как писало РБК-Украина, президентские выборы не взбудоражили валютный рынок. Бизнес и население не стали в панике скупать доллары, реагируя на результаты первого тура выборов, который прошел 31 марта.

Более того, за счет притока валюты от аграриев и инвесторов, покупающих украинские гособлигации, курс гривны начал укрепляться после голосования 31 марта и опустился ниже 27 гривен/доллар.