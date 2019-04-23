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Курс доллара немного вырос на межбанке

Новости » Финансы    23.04.2019 - 10:50
Курс доллара немного вырос на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,70 грн/доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 30,02 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,6700 - 26,7000 грн/доллар, евро 29,9930 - 30,0268 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,6700    26,7000

EUR/UAH     29,9930    30,0268

RUB/UAH     0,4197      0,4205

Курс доллара немного вырос на межбанке

Напомним, 22 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6850 грн/доллар, евро 29,9978 - 30,0259 грн/евро, российский рубль 0,4174 - 0,4183 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,77 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 2677,5371 гривен за 100 долларов (-7,8599 гривен).

Курс доллара снизился на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
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Темы: Курс доллара
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