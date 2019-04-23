В "Альпарі" оцінили вплив виборів на курс гривні до долара

Президентські вибори 2019 ніяк не вплинули на курс гривні до долара, оскільки їх результати не принесли сюрпризів. Про це один з найбільш цитованих фінансових аналітиків України і Республіки Білорусь Вадим Іосуб розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Украина, яке буде опубліковано завтра, 24 квітня.

Старший аналітик "Альпарі" зазначив, що в економіки України в цілому є об'єктивні передумови для зростання, а у гривні - для стабільності.

"Якщо коротко, то, цілком очікувано, ніяк не вплинули. Другий тур президентських виборів, власне кажучи, як і перший, не приніс сюрпризів. Переконливу перемогу Володимира Зеленського передрікали всі соціальні опитування. А дані екзит-полів з високою точністю збіглися з даними цих соцопитувань. Що, до речі, свідчить про відсутність серйозних махінацій, явного задіяння адміністративного ресурсу і т. д. Ринки, в тому числі валютні, реагують на новини, а перемога Зеленського новиною не стала, це було очікуваною подією і курси валют враховували її заздалегідь. Чекати дестабілізації валютного ринку не варто", - розповів Іосуб.

Він нагадав, що на наступний день після голосування, в понеділок, долар незначно знизився до гривні на міжбанку та готівковому ринку. Порівняно з п'ятницею він втрачав близько 10 копійок, перебуваючи трохи нижче 27 грн.

Відзначимо, компанія "Альпарі", заснована в 1998 році, є найбільшим форекс-брокером України та СНД, одним з лідерів ринку в світі, який пропонує широкий спектр інструментів і сервісів для інтернет-трейдингу та інвестування. Сьогодні компанії бренду обслуговують більше двох мільйонів клієнтів з 150 країн світу. У 2018 році торговельний оборот міжнародного фінансового бренду "Альпарі" перевищив 1,67 трлн доларів.

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, президентські вибори не розбурхали валютний ринок. Бізнес і населення не стали в паніці скуповувати долари, реагуючи на результати першого туру виборів, який пройшов 31 березня.

Більш того, за рахунок припливу валюти від аграріїв і інвесторів, що купують українські держоблігації, курс гривні почав зміцнюватися після голосування 31 березня і опустився нижче 27 гривень/долар.