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В Альпах при падении легкомоторного самолета погибли три человека

Новости » Происшествия    25.08.2019 - 18:43
В Альпах при падении легкомоторного самолета погибли три человека
Фото (twitter.com/lenouvelliste/)

Самолет упал в швейцарском кантоне Вале на перевале Симплон

В швейцарском кантоне Вале упал и загорелся легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Le Nouvelliste.

Сообщается, что самолет взлетел с аэродрома в 9:00 по местному времени (10:00 по киевскому), а разбился около 10:25 (11:25 по киевскому). Легкомоторный самолет направлялся в Италию.

В результате происшествия погиб пилот и два пассажира: взрослый и ребенок. Правоохранители в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в горах Альпах недалеко от границы с Германией разбился небольшой самолет, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Самолет разбился вчера вечером в горах недалеко от города Лейташ. Он врезался в скалу на высоте около 2300 метров. Власти утверждают, что самолет полностью сгорел после крушения, и было не сразу ясно, где он был зарегистрирован или куда направлялся. В результате авиакатастрофы погибли три человека. Их личности не установлены.

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