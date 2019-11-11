В Альпах зійшла лавина, загинули люди

Фото: Альпи (pixabay.com)

Туристи були лижними інструкторами з Нідерландів

В австрійських Альпах у результаті сходження лавини загинули два громадянина Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dutchnews.

Повідомляється, що ще один чоловік постраждав, але йому вдалося вижити.

Чоловіки каталися на лижах на трасі і потрапили в лавину. Вони працювали в компанії, що спеціалізується на пригодницьких подорожах в зимових видах спорту. Вони були описані друзями і сім'єю як професіонали з багаторічним досвідом в екстремальних видах спорту.

За даними австрійського прес-бюро, загибель людей є першою в зимовому сезоні в Альпах.

Нагадаємо, в серпні в Альпах при падіння легкомоторного літака загинули три людини. Літак впав в швейцарському кантоні Вале на перевалі Симплон.

Також РБК-Україна писало, що у Франції 11 листопада стався сильний землетрус, в результаті чого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження.

Крім того, в Ірані 8 листопада стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення. Поштовхи були відносно сильними і змусили багатьох людей в паніці вибігати зі своїх будинків посеред ночі.