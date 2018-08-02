В Альпах погибли трое альпинистов

Личности жертв еще не установлены

Сегодня, 2 августа, французские власти сообщили о смерти трех альпинистов во французских Альпах. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, инцидент произошел в районе линии горных вершин Миажь на высоте около 3600 метров. В префектуре Шамони-Мон-Блан сообщили, что люди погибли после того, как альпинистские болты, которые использовала связана одной веревкой группа, начали откручиваться.

Личности жертв еще не установлены. Сейчас соответствующие службы проводят чрезвычайную операцию.

Напомним, что в Индонезии с вулкана Ринджани эвакуировали более 500 альпинистов.

Ранее 560 альпинистов после мощного землетрясения в Индонезии застряли на стратовулкане Ринджани.

Добавим, 29 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,5 км и 1 км на юго-восток от города Лелонгкен. В результате погибли 14 человек.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018, у берегов Индонезии произошло три землетрясения.

Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 км к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второй - магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 км на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 км.

На третий раз подземные толчки произошли в 67 км к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 км.