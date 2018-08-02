У Альпах загинули троє альпіністів

Особи жертв ще не встановлені

Сьогодні, 2 серпня, французька влада повідомила про смерть трьох альпіністів у французьких Альпах. Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, інцидент стався у районі лінії гірських вершин Міаж на висоті близько 3600 метрів. У префектурі Шамоні-Мон-Блан повідомили, що люди загинули після того, як альпіністські болти, які використовувала пов’язана однією мотузкою група, почали відкручуватися.

Особи жертв ще не встановлені. Зараз відповідні служби проводять надзвичайну операцію.

Нагадаємо, що в Індонезії з вулкана Рінджані евакуювали понад 500 альпіністів.

Також раніше 560 альпіністів після потужного землетрусу в Індонезії застрягли на стратовулкані Рінджані.

Додамо, 29 липня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен. В результаті загинули 14 людей.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018, біля берегів Індонезії сталося три землетруси.

Перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра, а другий - магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.

На третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.