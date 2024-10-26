Алонсо першим підкорив гросмейстерський рубіж Формули-1

Цьогорічний Гран-прі Мексики став 400-м для іспанця. Він першим в історії досягнув такого показника.

Алонсо ще позаторік став одноосібним лідером за кількістю проведених гран-прі. Тоді дворазовий чемпіон світу обійшов чемпіона сезону-2007 Кімі Райкконена (353 етапів). До фіна впритул підібрався ще один великий чемпіон – Льюїс Хемілтон (352).

43-річний Алонсо дебютував на рівні F1 у сезоні-2001. Першим етапом іспанського пілота став Гран-прі Австралії за кермом "Мінарді". З тих пір він проводить 22-й сезон на елітному рівні.

Топ-10 пілотів Формули-1 за кількістю проведених гран-прі: