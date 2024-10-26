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Алонсо першим підкорив гросмейстерський рубіж Формули-1

Фото: Фернандо Алонсо на Автодромі імені братів Родрігесів (x.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений пілот "Астон Мартіна" Фернандо Алонсо досягнув історичного показника за кількістю проведених гран-прі на мексиканському етапі Королеви автоспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X Формули-1.

Цьогорічний Гран-прі Мексики став 400-м для іспанця. Він першим в історії досягнув такого показника.

Алонсо ще позаторік став одноосібним лідером за кількістю проведених гран-прі. Тоді дворазовий чемпіон світу обійшов чемпіона сезону-2007 Кімі Райкконена (353 етапів). До фіна впритул підібрався ще один великий чемпіон – Льюїс Хемілтон (352).

43-річний Алонсо дебютував на рівні F1 у сезоні-2001. Першим етапом іспанського пілота став Гран-прі Австралії за кермом "Мінарді". З тих пір він проводить 22-й сезон на елітному рівні.

Топ-10 пілотів Формули-1 за кількістю проведених гран-прі:

  1. Фернандо Алонсо ("Мінарді", "Рено", "Макларен", "Феррарі", "Альпін", "Астон Мартін") – 400
  2. Кімі Райкконен ("Заубер", "Макларен", "Феррарі", "Лотус", "Альфа Ромео") – 353
  3. Льюїс Хемілтон ("Макларен", "Мерседес") – 352
  4. Рубенс Баррікелло ("Джордан", "Стюарт", "Феррарі", "Хонда", "Браун", "Вільямс") – 326
  5. Дженсон Баттон ("Вільямс", "Рено", БАР, "Браун", "Макларен") – 309
  6. Міхаель Шумахер ("Джордан", "Бенеттон", "Феррарі", "Мерседес") – 308
  7. Себастьян Феттель ("Заубер", "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррарі", "Астон Мартін") – 300
  8. Серхіо Перес ("Заубер", "Макларен", "Форс Індія", "Ред Булл") – 281
  9. Феліпе Масса ("Заубер", "Феррарі", "Вільямс") – 272
  10. Даніель Ріккардо (HRT, "Торо Россо", "Ред Булл", "Рено", "Макларен") – 258

До слова, раніше "Феррарі" оформила дубль на Гран-прі США з перемогою Леклера.

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