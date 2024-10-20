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"Феррарі" з проривом із другого ряду оформила дубль на Гран-прі США

Остін, Неділя 20 жовтня 2024 23:41
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"Феррарі" з проривом із другого ряду оформила дубль на Гран-прі США Фото: Шарль Леклер зумів тріумфувати з 4-ї позиції (x.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Монегаск Шарль Леклер за кермом Скудерії переміг на "Трасі Америк" в Остіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На старті претенденти на титул – пілот "Макларена" Норріс і Ферстаппен із "Ред Булла" – захопилися боротьбою і проґавили ривок Леклера на першу позицію. Натомість його напарник Сайнс залишився третім, залишивши позаду якраз британця з "Макларена".

У ролі лідера пілот "Феррарі" методично збільшував перевагу над Ферстаппеном. Після 15-ти кіл Леклер відірвався від нідерландця на 6.6 секунд, а після 25-ти – на 11.2. Тим часом Сайнс раніше поїхав у бокси за свіжою гумою, тож після піт-стопів дуету лідерів розділив їх.

Уже на 32-му колі монегаск відновив лідерство. Зате "Макларен" вирішив "пересидіти" Ферстаппена на трасі. Як наслідок, під завісу етапу чинний чемпіон опинився під пресингом Норріса за 3-тє місце. Британець таки обійшов нідерландця на 52-му колі, але обидва побували за межами траси, тож у фінальний протокол довелося втручатися стюардам.

Натомість Леклер холоднокровно довів гонку до перемоги, а Сайнс доповнив напарника на подіумі. Третім фінішував Норріс, але отримав 5-секундний штраф за нелегальний обгін. Отже, на п'єдестал пошани зійшов Ферстаппен.

Класифікація Гран-прі США-2024:

  1. Шарль Леклер
  2. Карлос Сайнс (+8.562)
  3. Макс Ферстаппен (+19.412)

До слова, напередодні Ферстаппен тріумфував у спринті Гран-прі США.

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