Алонсо первым покорил гроссмейстерский рубеж Формулы-1

Опытный пилот "Астон Мартина" Фернандо Алонсо достиг исторического показателя по количеству проведенных гран-при на мексиканском этапе Королевы автоспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X Формулы-1.
Гран-при Мексики этого года стал 400-м для испанца. Он первым в истории достиг такого показателя.
Алонсо еще в позапрошлом году стал единоличным лидером по количеству проведенных гран-при. Тогда двукратный чемпион мира обошел чемпиона сезона-2007 Кими Райкконена (353 этапа). К финну вплотную подобрался еще один великий чемпион – Льюис Хэмилтон (352).
43-летний Алонсо дебютировал на уровне F1 в сезоне-2001. Первым этапом испанского пилота стал Гран-при Австралии за рулем "Минарди". С тех пор он проводит 22 сезон на элитном уровне.
Топ-10 пилотов Формулы-1 по количеству проведенных гран-при:
К слову, ранее "Феррари" оформила дубль на Гран-при США с победой Леклера.
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