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Алонсо первым покорил гроссмейстерский рубеж Формулы-1

Фото: Фернандо Алонсо на Автодроме имени братьев Родригес (x.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорцив

Опытный пилот "Астон Мартина" Фернандо Алонсо достиг исторического показателя по количеству проведенных гран-при на мексиканском этапе Королевы автоспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X Формулы-1.

Гран-при Мексики этого года стал 400-м для испанца. Он первым в истории достиг такого показателя.

Алонсо еще в позапрошлом году стал единоличным лидером по количеству проведенных гран-при. Тогда двукратный чемпион мира обошел чемпиона сезона-2007 Кими Райкконена (353 этапа). К финну вплотную подобрался еще один великий чемпион – Льюис Хэмилтон (352).

43-летний Алонсо дебютировал на уровне F1 в сезоне-2001. Первым этапом испанского пилота стал Гран-при Австралии за рулем "Минарди". С тех пор он проводит 22 сезон на элитном уровне.

Топ-10 пилотов Формулы-1 по количеству проведенных гран-при:

  1. Фернандо Алонсо ("Минарди", "Рено", "Макларен", "Феррари", "Альпин", "Астон Мартин")– 400
  2. Кими Райкконен ("Заубер", "Макларен", "Феррари", "Лотус", "Альфа Ромео")– 353
  3. Льюис Хэмилтон ("Макларен", "Мерседес") – 352
  4. Рубенс Баррикелло ("Джордан", "Стюарт", "Феррари", "Хонда", "Браун", "Уильямс") – 326
  5. Дженсон Баттон ("Уильямс", "Рено", БАР, "Браун", "Макларен") – 309
  6. Михаэль Шумахер ("Джордан", "Бенеттон", "Феррари", "Мерседес") – 308
  7. Себастьян Феттель ("Заубер", "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррари", "Астон Мартин") – 300
  8. Серхио Перес ("Заубер", "Макларен", "Форс Индия", "Ред Булл") – 281
  9. Фелипе Масса ("Заубер", "Феррари", "Уильямс") – 272
  10. Даниэль Риккардо (HRT, "Торо Россо", "Ред Булл", "Рено", "Макларен") – 258

К слову, ранее "Феррари" оформила дубль на Гран-при США с победой Леклера.

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