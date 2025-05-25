Алонсо офіційно очолив "Реал": повідомили про перші трансфери

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди. Легендарний екс-хавбек "вершкових" змінив на посаді Карло Анчелотті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мадридського клубу.
Угода з Алонсо розрахована до 30 червня 2028 року.
В офіційній заяві "Реал" привітав повернення свого колишнього гравця на "Сантьяго Бернабеу", підкресливши його стратегічне мислення, тактичну гнучкість та яскраву роботу в леверкузенському "Байєрі", де він зумів вивести команду на новий рівень.
Коментуючи своє призначення, Алонсо зазначив:
"Повернутися в Мадрид у ролі головного тренера – величезна честь. Я вдячний клубу за довіру й маю амбіції продовжити шлях перемог. Попереду багато роботи, і я готовий до цього виклику".
Офіційна презентація нового наставника призначена на понеділок, 26 травня на "Сантьяго Бернабеу".
Дебют Алонсо на тренерському містку "бланкос" відбудеться на Клубному чемпіонаті світу, який пройде в червні-липні в США. Ще до цього керівництво "Реала" планує підсилити склад команди.
Зокрема, за інформацією El Chiringuito TV, до поїздки в США мадридці мають придбати лівого та центрального захисників, а також остаточно завершити перехід оборонця збірної Англії Трента Александера-Арнольда з "Ліверпуля".
43-річний колишній футболіст, нині – тренер.
Уродженець Країни Басків, де й починав займатися футболом. Через молодіжний "Антігуоко" потрапив до складу "Реал Сосьєдада", де відіграв перші чотири роки професіональної кар'єри (2000-2004).
У серпні 2004-го перебрався до англійського "Ліверпуля" і провів за мерсисайдський клуб п'ять років. У 2009-му повернувся до Іспанії – в мадридський "Реал", ставши частиною трансферної компанії "вершкових" по залученню у клуб зіркових виконавців. Після п'яти сезонів у складі "галактікос", переїхав до Німеччини. Там виступав у 2014-2017 роках за мюнхенську "Баварію", де й завершив кар'єру гравця.
У складі "Ліверпуля" та "Реала" двічі перемагав у Лізі чемпіонів. Вигравав національні титули у Іспанії, Англії та Німеччині.
За збірну Іспанії провів 114 матчів та забив 16 голів. Чемпіон світу 2010 року та переможець Євро 2008 та 2012 років.
Тренерську кар'єру розпочав у 2018-му, ставши наставником юнацької команди "Реала" U-14 та пропрацював там один сезон. У червні 2019 року очолив резервну команду "Реал Сосьєдада".
У жовтні 2022-го Алонсо був призначений головним тренером леверкузенського "Байєра". За два роки привів "фармацевтів" до золотого дубля в Німеччині, зокрема виграв з ними перший чемпіонський титул в історії клубу. На євроарені – пробився з командою в фінал Ліги Європи-2023/24.
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