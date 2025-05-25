Алонсо официально возглавил "Реал": сообщили о первых трансферах

Что сказал наставник после назначения

Соглашение с Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года.

В официальном заявлении "Реал" приветствовал возвращение своего бывшего игрока на "Сантьяго Бернабеу", подчеркнув его стратегическое мышление, тактическую гибкость и яркую работу в леверкузенском "Байере", где он сумел вывести команду на новый уровень.

Комментируя свое назначение, Алонсо отметил:

"Вернуться в Мадрид в роли главного тренера - огромная честь. Я благодарен клубу за доверие и имею амбиции продолжить путь побед. Впереди много работы, и я готов к этому вызову".

Официальная презентация нового наставника назначена на понедельник, 26 мая на "Сантьяго Бернабеу".

Дебют и первые трансферы

Дебют Алонсо на тренерском мостике "бланкос" состоится на Клубном чемпионате мира, который пройдет в июне-июле в США. Еще до этого руководство "Реала" планирует усилить состав команды.

В частности, по информации El Chiringuito TV, до поездки в США мадридцы должны приобрести левого и центрального защитников, а также окончательно завершить переход защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля".