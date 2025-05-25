Алонсо официально возглавил "Реал": сообщили о первых трансферах
Мадридский "Реал" официально объявил о назначении Хаби Алонсо новым главным тренером команды. Легендарный экс-хавбек "сливочных" сменил на посту Карло Анчелотти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба.
Что сказал наставник после назначения
Соглашение с Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года.
В официальном заявлении "Реал" приветствовал возвращение своего бывшего игрока на "Сантьяго Бернабеу", подчеркнув его стратегическое мышление, тактическую гибкость и яркую работу в леверкузенском "Байере", где он сумел вывести команду на новый уровень.
Комментируя свое назначение, Алонсо отметил:
"Вернуться в Мадрид в роли главного тренера - огромная честь. Я благодарен клубу за доверие и имею амбиции продолжить путь побед. Впереди много работы, и я готов к этому вызову".
Официальная презентация нового наставника назначена на понедельник, 26 мая на "Сантьяго Бернабеу".
Дебют и первые трансферы
Дебют Алонсо на тренерском мостике "бланкос" состоится на Клубном чемпионате мира, который пройдет в июне-июле в США. Еще до этого руководство "Реала" планирует усилить состав команды.
В частности, по информации El Chiringuito TV, до поездки в США мадридцы должны приобрести левого и центрального защитников, а также окончательно завершить переход защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля".
Кто такой Хаби Алонсо
43-летний бывший футболист, ныне - тренер.
Уроженец Страны Басков, где и начинал заниматься футболом. Через молодежный "Антигуоко" попал в состав "Реал Сосьедада", где отыграл первые четыре года профессиональной карьеры (2000-2004).
В августе 2004-го перебрался в английский "Ливерпуль" и провел за мерсисайдский клуб пять лет. В 2009-м вернулся в Испанию - в мадридский "Реал", став частью трансферной компании "сливочных" по привлечению в клуб звездных исполнителей. После пяти сезонов в составе "галактикос", переехал в Германию. Там выступал в 2014-2017 годах за мюнхенскую "Баварию", где и завершил карьеру игрока.
В составе "Ливерпуля" и "Реала" дважды побеждал в Лиге чемпионов. Выигрывал национальные титулы в Испании, Англии и Германии.
За сборную Испании провел 114 матчей и забил 16 голов. Чемпион мира 2010 года и победитель Евро 2008 и 2012 годов.
Тренерскую карьеру начал в 2018-м, став наставником юношеской команды "Реала" U-14 и проработал там один сезон. В июне 2019 года возглавил резервную команду "Реал Сосьедада".
В октябре 2022-го Алонсо был назначен главным тренером леверкузенского "Байера". За два года привел "фармацевтов" к золотому дублю в Германии, в частности выиграл с ними первый чемпионский титул в истории клуба. На евроарене - пробился с командой в финал Лиги Европы-2023/24.
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