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Алонсо официально возглавил "Реал": сообщили о первых трансферах

Мадрид, Воскресенье 25 мая 2025 14:44
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Алонсо официально возглавил "Реал": сообщили о первых трансферах Фото: Хаби Алонсо вернулся в "Королевский клуб" (realmadrid.com)
Автор: Андрей Костенко

Мадридский "Реал" официально объявил о назначении Хаби Алонсо новым главным тренером команды. Легендарный экс-хавбек "сливочных" сменил на посту Карло Анчелотти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба.

Что сказал наставник после назначения

Соглашение с Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года.

В официальном заявлении "Реал" приветствовал возвращение своего бывшего игрока на "Сантьяго Бернабеу", подчеркнув его стратегическое мышление, тактическую гибкость и яркую работу в леверкузенском "Байере", где он сумел вывести команду на новый уровень.

Комментируя свое назначение, Алонсо отметил:

"Вернуться в Мадрид в роли главного тренера - огромная честь. Я благодарен клубу за доверие и имею амбиции продолжить путь побед. Впереди много работы, и я готов к этому вызову".

Официальная презентация нового наставника назначена на понедельник, 26 мая на "Сантьяго Бернабеу".

Алонсо официально возглавил &quot;Реал&quot;: сообщили о первых трансферах

Дебют и первые трансферы

Дебют Алонсо на тренерском мостике "бланкос" состоится на Клубном чемпионате мира, который пройдет в июне-июле в США. Еще до этого руководство "Реала" планирует усилить состав команды.

В частности, по информации El Chiringuito TV, до поездки в США мадридцы должны приобрести левого и центрального защитников, а также окончательно завершить переход защитника сборной Англии Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля".

Кто такой Хаби Алонсо

43-летний бывший футболист, ныне - тренер.

Уроженец Страны Басков, где и начинал заниматься футболом. Через молодежный "Антигуоко" попал в состав "Реал Сосьедада", где отыграл первые четыре года профессиональной карьеры (2000-2004).

В августе 2004-го перебрался в английский "Ливерпуль" и провел за мерсисайдский клуб пять лет. В 2009-м вернулся в Испанию - в мадридский "Реал", став частью трансферной компании "сливочных" по привлечению в клуб звездных исполнителей. После пяти сезонов в составе "галактикос", переехал в Германию. Там выступал в 2014-2017 годах за мюнхенскую "Баварию", где и завершил карьеру игрока.

В составе "Ливерпуля" и "Реала" дважды побеждал в Лиге чемпионов. Выигрывал национальные титулы в Испании, Англии и Германии.

За сборную Испании провел 114 матчей и забил 16 голов. Чемпион мира 2010 года и победитель Евро 2008 и 2012 годов.

Тренерскую карьеру начал в 2018-м, став наставником юношеской команды "Реала" U-14 и проработал там один сезон. В июне 2019 года возглавил резервную команду "Реал Сосьедада".

В октябре 2022-го Алонсо был назначен главным тренером леверкузенского "Байера". За два года привел "фармацевтов" к золотому дублю в Германии, в частности выиграл с ними первый чемпионский титул в истории клуба. На евроарене - пробился с командой в финал Лиги Европы-2023/24.

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