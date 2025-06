Альона Гетьманчук очолила Місію України при НАТО

Указ підписаний 13 червня 2025 року.

Альона Гетьманчук - засновниця та директорка центру "Нова Європа", позаштатна старша аналітикиня Євразійського центру Atlantic Council (США),

Вона є досвідченою експерткою з зовнішньої політики та керівницею медійних й громадських проєктів. У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом 8 років. З 2016 року Альона є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Її досьє складається з численних аналітичних статей у провідних українських та іноземних медіа (The New York Times, The Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza та інших).