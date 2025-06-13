Альона Гетьманчук очолила Місію України при НАТО
Президент України Володимир Зеленський призначив відому українську громадську діячку Альону Гетьманчук главою Місії України при НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Указ підписаний 13 червня 2025 року.
Альона Гетьманчук - засновниця та директорка центру "Нова Європа", позаштатна старша аналітикиня Євразійського центру Atlantic Council (США),
Вона є досвідченою експерткою з зовнішньої політики та керівницею медійних й громадських проєктів. У 2009 році стала співзасновницею Інституту світової політики, яким керувала протягом 8 років. З 2016 року Альона є членом Консультаційного комітету президентів України і Польщі.
Її досьє складається з численних аналітичних статей у провідних українських та іноземних медіа (The New York Times, The Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza та інших).
Відзначимо, центр "Нова Європа" регулярно проводить дослідження громадської думки. Згідно з останнім, українці приблизно в рівній мірі вважають найкращими гарантіями безпеки України - розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%).
У грудні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що погодив понад 30 призначень послів, серед яких була і Гетьманчук.
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