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Алена Гетьманчук возглавила Миссию Украины при НАТО

Украина, Пятница 13 июня 2025 13:35
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Алена Гетьманчук возглавила Миссию Украины при НАТО Фото: Алена Гетьманчук (facebook.com/alyona.getmanchuk)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский назначил известную украинскую общественную деятельницу Алену Гетьманчук главой Миссии Украины при НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Указ подписан 13 июня 2025 года.

Алена Гетьманчук - основательница и директор центра "Новая Европа", внештатный старший аналитик Евразийского центра Atlantic Council (США),

Она является опытным экспертом по внешней политике и руководителем медийных и общественных проектов. В 2009 году стала соучредителем Института мировой политики, которым руководила в течение 8 лет. С 2016 года Алена является членом Консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Ее досье состоит из многочисленных аналитических статей в ведущих украинских и иностранных медиа (The New York Times, The Financial Times, Politico, Gazeta Wyborcza и других).

Отметим, центр "Новая Европа" регулярно проводит исследования общественного мнения. Согласно последнему, украинцы примерно в равной степени считают лучшими гарантиями безопасности Украины - разработку государством ядерного оружия (31,3%) и постепенное вступление в НАТО (29,3%).

В декабре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал более 30 назначений послов, среди которых была и Гетьманчук.

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