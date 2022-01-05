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В Алматы захватили здание управления Комитета нацбезопасности Казахстана

Автор: Ольга Белей

Здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана захвачено в городе Алматы. В ведомство ворвались несколько десятков человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алматы и полностью его захватили", - пишет издание со ссылкой на очевидцев событий.

Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Из-за беспорядков в стране отключили проводной интернет и голосовую связь.

О том, почему протестует Казахстан, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Казахстан