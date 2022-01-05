RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Алмати захопили будівлю управління комітету нацбезпеки Казахстану

Автор: Ольга Белей

Будівлю управління Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану захоплено в місті Алмати. У відомство увірвалися кілька десятків людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Кілька десятків людей увірвалися в будівлю КНБ в Алмати і повністю його захопили", - пише видання з посиланням на очевидців подій.

Нагадавши, у Казахстані прямо зараз масштабні протести. Ради заворушень у країні відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан