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Алматы охватили "газовые" протесты. Силовики применили газ и шумовые гранаты

Автор: Сергей Пышкин

В Казахстане продолжаются протесты, которые вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Власть".

На площади Республики силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Тем временем к центру площади проходят все больше протестующих. Несмотря на то, что часть оттеснили - люди не расходятся.

Как сообщает журналист "Медиазоны" в Алматы митингующие начали бить машины полицейских и отбирать у силовиков щиты. В одном из автомобилей разбили лобовое стекло.

В то же время, как сообщает КазТАГ - в центре Алматы взорвалась полицейская машина, которую разбили демонстранты.

Что предшествовало протесту

Массовые протесты в Казахстане продолжаются третий день подряд. Все началось после роста цен на сжиженный газ. Впрочем, требования протестующих расширились. Отныне протестуя желают не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массовых протестов в Казахстане.

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