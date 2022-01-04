Алматы охватили "газовые" протесты. Силовики применили газ и шумовые гранаты

На площади Республики силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Тем временем к центру площади проходят все больше протестующих. Несмотря на то, что часть оттеснили - люди не расходятся.

Как сообщает журналист "Медиазоны" в Алматы митингующие начали бить машины полицейских и отбирать у силовиков щиты. В одном из автомобилей разбили лобовое стекло.

В то же время, как сообщает КазТАГ - в центре Алматы взорвалась полицейская машина, которую разбили демонстранты.

Что предшествовало протесту

Массовые протесты в Казахстане продолжаются третий день подряд. Все началось после роста цен на сжиженный газ. Впрочем, требования протестующих расширились. Отныне протестуя желают не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.