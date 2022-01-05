Алматы в огне. В городе горят мэрия и прокуратура
Фото: в Алматы начались пожары
В мэрии Алматы начался пожар после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, горит здание прокуратуры города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Протесты Казахстана.
Prosecutor's office of Almaty set on fire https://t.co/ajltOqgzEp pic.twitter.com/iLcW80Y2i4— Liveuamap (@Liveuamap) January 5, 2022
Ранее около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики. Они ворвались в здание мэрии.
О том, что сейчас происходит в Казахстане, - в материале РБК-Украина.
Напомним, протесты, спровоцированные подорожанием сжиженного газа в два раза. Люди выходят на улицы, несмотря на отставку правительства и введенное в некоторых городах чрезвычайное положение.