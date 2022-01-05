Алмати у вогні. У місті горять мерія і прокуратура
Фото: в Алмати почалися пожежі
У мерії Алмати почалася пожежа після того, як протестувальники увірвалися в будівлю. Крім того, горить будівля прокуратури міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Протести Казахстану.
Prosecutor's office of Almaty set on fire https://t.co/ajltOqgzEp pic.twitter.com/iLcW80Y2i4— Liveuamap (@Liveuamap) January 5, 2022
Раніше близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки. Вони увірвалися в будівлю мерії.
Про те, що зараз відбувається в Казахстані, - в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.