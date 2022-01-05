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Алмати у вогні. У місті горять мерія і прокуратура

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Середа 05 січня 2022 11:20
Алмати у вогні. У місті горять мерія і прокуратура Фото: в Алмати почалися пожежі
Автор: Олександр Білоус

У мерії Алмати почалася пожежа після того, як протестувальники увірвалися в будівлю. Крім того, горить будівля прокуратури міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Протести Казахстану.

Раніше близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки. Вони увірвалися в будівлю мерії.

Про те, що зараз відбувається в Казахстані, - в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, протести, спровоковані подорожчанням скрапленого газу в два рази. Люди виходять на вулиці, незважаючи на відставку уряду і введене в деяких містах надзвичайний стан.

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