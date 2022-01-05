UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Алматы началась антитеррористическая спецоперация

Автор: Дмитрий Левицкий

В Алматы началась антитеррористическая операция для подавления массовых акций протеста. Накануне президент Казахстана Касым-Жомар Токаев назвал протестующих международными террористами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-мэра Алматы.

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе. Вместе мы сможем пресечь акты терроризма и бандитизма, ставящие под угрозу наше благополучие и будущее", - говорится в заявлении комендатуры Алматы.

Как отметил вице-мэр Ержан Бабакумаров, силовики уже освободили захваченный протестующими аэропорт Алматы.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомар Токаев попросил ОДКБ о помощи в подавлении акций протеста.

Накануне протестующие подожгли мэрию и захватили аэропорт Алматы.

После этого по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанАлматыНовости АТО