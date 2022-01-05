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В Алмати почалася антитерористична спецоперація

Автор: Дмитро Левицький

В Алмати розпочалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту. Напередодні президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв назвав протестувальників міжнародними терористами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-мера Алмати.

"У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку в місті. Разом ми зможемо припинити акти тероризму та бандитизму, які становлять під загрозу наше благополуччя та майбутнє", - йдеться у заяві комендатури Алмати.

Як зазначив віце-мер Єржан Бабакумаров, силовики вже звільнили захоплений протестувальниками аеропорт Алмати.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв попросив ОДКБ про допомогу в придушенні акцій протесту.

Напередодні протестувальники підпалили мерію та захопили аеропорт Алмати.

Після цього по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

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