UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Алкоголь та цигарки продовжують дорожчати: як змінилися ціни на початку 2023 року

Фото: алкоголь та цигарки дорожчають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки на початку 2023 року. Порівняно з груднем 2022 року найбільше подорожчало вино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства у січні 2023 року:

  • горілка подорожчала на 0,3% до 117,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 6,0% до 101,3 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 2,0% до 29,1 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,4% до 83,8 гривні за пачку.

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2022 році горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво подорожчало на 48,6% до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літри, цигарки преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривень за пачку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики