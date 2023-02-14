Алкоголь и сигареты продолжают дорожать: как изменились цены в начале 2023 года

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на алкоголь и сигареты в начале 2023 года. По сравнению с декабрем 2022 года больше всего подорожало вино.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.
По данным статистического ведомства в январе 2023 года:
Напомним, по данным Госстата, в 2022 году водка подорожала на 24,2% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок подорожали на 36,5% до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво подорожало на 48,6% до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.