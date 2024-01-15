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Алкоголь та сигарети подорожчали в Україні: як змінилися ціни за 2023 рік

Фото: алкоголь та цигарки дорожчають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки у 2023 році. Однак подорожчання було не таким значним, як 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства у грудні 2023 року:

  • горілка подорожчала на 1,1% до 118,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 14,1% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 11,4% до 31,8 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 16,4% до 96,2 гривні за пачку.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Загальна інфляція в Україні 2022 року становила 26,6%. За даними Держстату, у 2022 році

  • горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • вина столові українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 48,6% - до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% - до 82,6 гривень за пачку.

 

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