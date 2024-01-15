Алкоголь та сигарети подорожчали в Україні: як змінилися ціни за 2023 рік

За даними статистичного відомства у грудні 2023 року:

горілка подорожчала на 1,1% до 118,3 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 14,1% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 11,4% до 31,8 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 16,4% до 96,2 гривні за пачку.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Загальна інфляція в Україні 2022 року становила 26,6%. За даними Держстату, у 2022 році